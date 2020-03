Coronavirus, casi in aumento in molte regioni: +57 positivi in Campania, +18 in Toscana, salgono a 144 in Piemonte

L’epidemia di coronavirus è nel pieno anche in Italia e al di là delle misure straordinarie, i numeri continuano ad aumentare. Da Nord a Sud.

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 47 tamponi. Sette di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanita’. Totale positivi: 57 di cui uno guarito.

In Piemonte “in questo momento ci sono 144 contagiati positivi al test, di questi 34 ricoverati in rianimazione e 3 decessi”. A dirlo in conferenza stampa Luigi Icardi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte. “Si tratta – ha aggiunto – di 144 probabili positivi perchè non sono stati tutti validati dall’Iss che si trova in difficoltà e probabilmente abiliteranno i nostri laboratori alla diagnosi definitiva”. “Stiamo lavorando sui posti rianimazione: ora sono 64 occupati al 50% – ha spiegato Icardi – e da oggi inizieremo con le assunzioni di specializzandi e medici”.

Quanto alla coppia di 80enni ricoverati alle Molinette e positivi al coronavirus Icardi ha spiegato che non si è trattato di “un errore del pre-triage che è stato fatto correttamente. I sintomi della coppia erano stati valutati correttaente ma si erano dimenticati di dirci che il figlio, che era andato un paio di volte a trovarli, lavorava nella zona rossa”. “Ora il reparto è chiuso ma a breve verrà riaperto. Il tema è che purtroppo ci sono dei sanitari che vengono messi in isolamento e per noi sono una risorsa preziosa. Speriamo – ha concluso – che ci siano comportamenti responsabili da parte di tutti, che ci raccontino da subito la loro storia per avere un quadro clinico corretto”.

In Toscana dall’ultimo monitoraggio di ieri, sono in tutto 18 (+29,5% rispetto a ieri) i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus eseguiti nei tre laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana: 3 nel laboratorio di Careggi (tutti da Firenze come provincia di segnalazione), 11 nel laboratorio di Pisa (3 da Pisa, 2 da Livorno, 2 da Lucca, 4 da Massa Carrara), 4 nel laboratorio di Siena (2 da Arezzo, 2 da Siena). I dati sono stati trasmessi ora dagli uffici dell’assessorato al ministero della Salute. Ad oggi sono complessivamente 79 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus Covid-19. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 23 Firenze, 1 Pistoia, 1 Prato (totale Asl centro: 25), 8 Lucca, 10 Massa Carrara, 8 Pisa, 5 Livorno (totale Asl nord ovest: 31), 2 Grosseto, 14 Siena, 7 Arezzo (totale sud est: 23).