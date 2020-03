Coronavirus, i casi in Italia: 31 finora i contagiati in Campania

I contagiati da Coronavirus in Campania sono al momento 31: ieri, nel laboratorio dell’ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, sono stati effettuati 42 tamponi di cui 3 sono risultati positivi e ora si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nove i pazienti ricoverati nell’ospedale: le loro condizioni di salute non destano preoccupazione, nessuno è in terapia intensiva e tutti respirano in maniera autonoma. Tra loro anche il “paziente 1” di Napoli, ricoverato ieri in osservazione. L’uomo era rientrato a Napoli da Milano poco prima di Carnevale.