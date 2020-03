Coronavirus, crescono i casi in Kuwait, primi contagi in Repubblica Ceca e ai Caraibi: sono persone di ritorno dall’Italia

Anche la Repubblica Ceca registra i suoi primi casi di coronavirus: lo ha reso noto il ministro della sanita’ Adam Vojtech. Due pazienti sospetti sono stati ricoverati nell’ospedale Bulovka di Praga, il terzo a Usti nad Labem. I loro test sono stati inviati in Germania per la conferma. Uno e’ un ceco 68enne tornato da una conferenza all’universita’ di Udine. La seconda una statunitense 21enne, che studia a Milano ed era a Praga come turista. Il terzo e’ un ceco 44enne, rientrato dalle ferie a Auronzo di Cadore nel Veneto. Sua moglie e i bambini sono in quarantena a casa.

Dei 12 pazienti risultati nelle ultime ore positivi al coronavirus nel Regno Unito, sei erano stati recentemente in Italia, due in Iran. Lo riferiscono i media britannici.

La Repubblica Dominicana ha confermato il suo primo caso di contagio da Coronavirus. Si tratta di un italiano. E’ quanto si legge sull’agenzia di stampa Efe.

Due classi di liceo e i loro insegnanti sono stati messi in quarantena in Svizzera dopo che uno studente e’ risultato positivo al Coronavirus. La decisione dell’Istituto tecnico di Bienne, nel cantone di Berna, e’ la prima misura contro il Covid-19 nel, che ha registrato finora 20 casi della malattia. Sabato le autorita’ avevano riferito che una 21enne era risultata positiva ai test dopo essere tornata da un viaggio a Milano. Di conseguenza sono state messe in quarantena le due classi, per un totale di 45 studenti e 9 insegnanti, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ats.

Il ministero della Salute del Kuwait, invece, ha confermato altri casi di Coronavirus che portano il conteggio dei contagiati a un totale di 46. Lo scrive la Reuters.