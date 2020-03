Coronavirus: i casi al Sud Italia “aumenteranno sicuramente, la speranza è che non si arrivi ai livelli del Nord”

“Quei movimenti di migliaia di persone che abbiamo registrato da Nord verso il Sud, ma anche i comportamenti in certi casi incomprensibili nelle regioni stesse, hanno determinato la certezza che i casi aumenteranno nelle regioni centro-meridionali. La speranza è che non si arrivi ai dati del Nord“: lo ha affermato Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus, ospite di ‘Radio3 Scienza’. “L’indicatore positivo principale è che la crescita percentualmente decresce. L’aspetto negativo è che stiamo parlando ancora di crescita. Di fronte alla constatazione che addirittura in Lombardia il 40% della popolazione si muove ancora, non potrebbe essere altrimenti. Se non stiamo a casa tutti quanti, questa crescita continuerà“.