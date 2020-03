Coronavirus, casi in aumento in tutte le regioni: +65 in Abruzzo, +185 nel Lazio. In Campania 774 positivi, in Friuli 655

Nuovi casi di coronavirus in tutta Italia Di seguito gli aggiornamenti con i comunicati delle regioni.

Abruzzo: “In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 450 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri si registra un aumento di 65 nuovi casi”. Lo ha comunicato in una nota il servizio regionale di prevenzione e tutela della Salute che ha fornito la mappa e i numeri dell’emergenza coronavirus: “190 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (20 in provincia dell’Aquila, 35 in provincia di Chieti, 122 in provincia di Pescara e 13 in provincia di Teramo), 48 in terapia intensiva (4 in provincia dell’Aquila, 10 in provincia di Chieti, 23 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo), mentre gli altri 192 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (5 in provincia dell’Aquila, 27 in provincia di Chieti, 108 in provincia di Pescara e 52 in provincia di Teramo)”.

Il bilancio, finora, dell’emergenza: “Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 17 pazienti deceduti: 2 uomini di Crecchio, un uomo e una donna di Ortona, un uomo e una donna di Pianella, una donna di Casoli, una donna di Paglieta, tre uomini di Castiglione Messer Raimondo, un uomo di Chieti, un uomo di Collecorvino, una donna di Montesilvano, un uomo di Pescara, un uomo di Citta’ Sant’Angelo e una donna di Guglionesi, in Molise; 8 pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici); 2 guariti (che hanno cioe’ risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Il totale potrebbe essere differente, in quanto alcuni dei pazienti clinicamente guariti sono ancora in isolamento domiciliare”. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 2695 test, di cui 1606 sono risultati negativi.

Lazio: Si è appena tenuta alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato la videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato con una crescita importante legato anche ai casi delle 59 religiose risultate positive che fanno balzare a 185 i casi di positivita’ e a oltre mille i casi totali. In assenza di questa peculiarita’ il trend sarebbe stato di un incremento del 13% in linea con quello degli ultimi giorni. Sono rilevanti anche i dati dell’aumento dei guariti: 9 nelle ultime 24h e degli usciti dalla sorveglianza che sono 3.064. Da questa mattina sono in consegna 12 mila mascherine alla Asl di Latina ed e’ stato dato mandato al Direttore Generale della Asl, come priorita’, di seguire la situazione del comune di Fondi dove e’ stato avviato il monitoraggio tramite la rilevazione della temperatura alle persone in ingresso e in uscita dal MOF. Screening per immagini tramite tac polmonare in raccordo con il Policlinico Universitario Campus Biomedico e predisposto un camper per eseguire tamponi a domicilio. Richiesta la massima collaborazione dalla Asl ai Medici di medicina generale. Sono stati inoltre isolati due istituti di suore con un totale di 59 casi positivi. Il primo Istituto e’ quello delle Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata dove sono risultate positive 40 suore e una di queste e’ ricoverata. Isolato anche l’istituto della congregazione delle suore Angeliche di San Paolo sulla via Casilina a Roma dove sono 19 i casi di positivita’ registrati su 21 totali” commenta l’Assessore D’Amato.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale, ha gia’ registrato oltre 10 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.000 medici di famiglia collegati. La situazione nelle Asl e A.O: Asl Roma 1 – 7 nuove persone positive. 368 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando un padiglione dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti. Uno sforzo molto importante degli operatori; Asl Roma 2 – 25 nuove persone positive (di cui 19 suore). 6 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolato l’Istituto della Congregazione delle suore Angeliche di San Paolo di via Casilina. 19 sono positive.

Disponibili da oggi ulteriori 4 posti all’Ospedale Pertini; Asl Roma 3 – 7 nuove persone positive. 2 Decessi: uomo di 65 anni e uomo di 83 anni, entrambi con pregresse patologie. 245 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da oggi alle ore 19 disponibili ulteriori 2 posti di terapia intensiva; Asl Roma 4 – 21 nuove persone positive. 472 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare; Asl Roma 5 – 17 nuove persone positive. 673 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Dal 28 marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva; Asl Roma 6 – 56 nuove persone positive (di cui 40 suore). 97 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolato l’Istituto Figlie di San Camillo di via Anagnina, Grottaferrata. 40 suore positive, una ricoverata. Da domani ulteriori 20 posti letto di pneumologia per COVID-19 presso l’Ospedale dei Castelli; Asl di Latina – 15 nuove persone positive. 750 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 22 marzo all’Ospedale di Gaeta disponibili ulteriori 3 posti di terapia intensiva. Da lunedi’ disponibili ulteriori 12 posti letto; Asl di Frosinone – 23 nuove persone positive. 63 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 5 posti di terapia intensiva per COVID-19. Liberato 1 piano da 22 posti letto da dedicare a malattie infettive; Asl di Viterbo – 10 nuove persone positive. 367 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro domani ulteriori 8 posti di malattie infettive e ulteriori 3 posti di terapia intensiva.

Asl di Rieti – 4 nuove persone positive. 23 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati 2 posti di terapia intensiva; Policlinico Umberto I – Si lavora per ulteriori 48 posti di malattie infettive nel secondo padiglione che saranno attivati entro il 24 marzo; Azienda Ospedaliera San Giovanni – Entro domani disponibili 4 posti di terapia intensiva e ulteriori 20 posti di pneumologia. 20 posti letto di medicina interna a disposizione della rete entro il 29 marzo; Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Deceduta donna di 92 anni con gravi patologie pregresse. Da domani alle ore 19 disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva COVID-19; Policlinico Gemelli – Deceduta donna 77 anni con gravi patologie pregresse al Covid Hospital 2 Columbus. Apertura di ulteriori 43 posti letto di malattie infettive il 24 marzo e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti letto di terapia intensiva; Policlinico Tor Vergata – Deceduta donna di 93 anni con gravi patologie pregresse.

Continua lo svuotamento della torre 8 e i trasferimenti dei pazienti del reparto di medicina generale per rendere operativo il COVID HOSPITAL 4 Tor Vergata. I primi 40 posti saranno operativi dal 24 marzo. Si sta valutando il completamento dei lavori della torre 8 al terzo e quarto piano; Azienda Ospedaliera San Camillo – A disposizione letti di terapia intensiva per accogliere i trasferimenti dei pazienti della rete sanitaria regionale no COVID; INMI Spallanzani – Disponibili da oggi ulteriori 6 posti di terapia intensiva. Disponibili 5 posti di terapia intensiva al COVID HOSPITAL 3 Casal Palocco; Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ – ; Ares 118 – oggi interruzione anticipata del numero verde 800.118.800 alle 18:30 per interventi tecnici IFO – 4 posti no #covid19 a disposizione per la rete sanitaria regionale; Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ – tutti i bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Disponibili 6 posti di terapia intensiva COVID, 7 posti di terapia intensiva no COVID e 15 posti letto di malattie infettive Universita’ Campus Bio-Medico – Disponibile 1 posto di terapia intensiva in piu’. A lavoro sullo screening per immagini delle tac polmonari dal Comune di Fondi; COVID 3 Casal Palocco – attivi 12 posti di terapia intensiva e 50 di degenza ordinaria.

Friuli Venezia Giulia: Salgono a 655 i tamponi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 55 casi rispetto al picco di ieri. Anche i decessi aumentano: sono 2 in più rispetto a ieri e portano il totale a 38 morti per Covid-19. Sono 10 a Udine, 1 a Pordenone, 27 tra Trieste e Gorizia. Tutte le persone decedute avevano pluripatologie. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Il maggior numero di casi positivi si registra ancora nel territorio udinese (295) e in quello triestino (216); seguono il pordenonese con 114 casi e il goriziano con 30. Aumentano anche le persone guarite, che sono ad oggi 58, e quelle dichiarate clinicamente guarite, che sono 5, una in più di ieri. Sono in isolamento domiciliare 380 persone, quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere sono 143 (+9 rispetto a ieri) e 38 quelle in terapia intensiva.

Calabria: “In Calabria ad oggi sono stati effettuati 2.141 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 207 (+38 rispetto a ieri), quelle negative sono 1.934″. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Coronavirus. “Territorialmente – prosegue il bollettino della Regione – i casi positivi sono cosi’ distribuiti: Catanzaro 13 in reparto, 8 in rianimazione, 26 in isolamento domiciliare; Cosenza 27 in reparto, 3 in rianimazione, 11 in isolamento domiciliare, 2 deceduti; Reggio Calabria 18 in reparto, 5 in rianimazione, 47 in isolamento domiciliare, 2 guariti, 1 deceduto; Vibo Valentia 6 in isolamento domiciliare; Crotone 13 in reparto, 24 in isolamento domiciliare, 1 deceduto. I soggetti in quarantena volontaria sono 5.882, cosi’ distribuiti: Cosenza 1300, Crotone: 515, Catanzaro 596, Vibo Valentia: 633, Reggio Calabria: 2.838”. Nel conteggio – specifica poi la Regione – “sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro”. Nel bollettino, infine, la Regione rende noto che “sono 9.827 le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria”.

Trentino Alto Adige: Sono venti le persone morte finora per Covid-19 in Alto Adige. Lo ha comunicato il governatore Arno Kompatscher. Il presidente ha evidenziato il numero elevato di tamponi finora effettuati. L’assessore Arnold Schuler ha invece informato che il numero verde della Provincia registra circa 750 chiamate al giorno, con punte di 1.130 nei giorni scorsi. Schuler ha anche parlato delle difficolta’ nello scambio di dati all’interno dell’Unione europea e nel rifornimento di materiale protettivo. “Chiunque torna in Alto Adige dall’estero deve stare per due settimane in isolamento domestico”, ha ribadito Schuler, ipotizzando l’utilizzo degli affittacamere per questo scopo.

Campania: Alle 16.40 in Campania l’Unita’ di Crisi della Regione registra 774 casi di contagio. In giornata sono stati esaminati 97 tamponi all’ospedale Cotugno, di cui 11 risultati positivi; 77 all’ospedale Ruggi, di cui 9 risultati positivi; 33 nell’ateneo Federico II, di cui 5 risultati positivi. I tamponi effettuati complessivamente dall’inizio del contagio sono 4052. Diffusi anche i dati della ripartizione per province rispetto ai 749 casi registrati ieri alle 22.30. Nella provincia di Napoli, 416 pazienti; nella provincia di Salerno, 11; in quella di Avellino, 97; a Caserta, 96; a Benevento, 8. Altri in fase di verifica da parte delle Asl sono 17.

Molise: Il Presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, ha reso noto che sono stati eseguiti 426 tamponi, dei quali 46 sono risultati positivi, 37 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia e 5 di altre regioni; questa notte si è aggiunto un altro paziente di Cercemaggiore di una certa età e proveniente da un contesto sociale particolare; nella struttura Neuromed sono stati riscontrati 9 pazienti contagiati, 2 provenienti dalla provincia di Campobasso e 2 da quella di Isernia, 5 da altre regioni; in malattie intensive sono ricoverati 18 pazienti; in terapia intensiva ci sono 6 pazienti, 2 provenienti dalla provincia di Campobasso, 1 dalla provincia di Isernia e 2 di fuori regione; 19 gli asintomatici dimessi e mandati a casa perché non presentano necessità di cure più complesse; i soggetti in isolamento di 14 giorni sono 224; i soggetti in sorveglianza provenienti prima dell’8 marzo da zone con almeno un caso di contagio sono 144. Il Presidente ha quindi evidenziato che la fine di questa settimana e l’inizio della prossima saranno decisive per comprendere l’impatto che hanno avuto, in termini di contagio, i rientri in Molise prima dell’8 marzo da fuori regione. Al fine di rendere edotta la popolazione sull’evolversi della situazione emergenziale Covid, Toma ha annunciato che ogni sera farà una comunicazione ufficiale alle ore 19:00, in collaborazione con le televisioni locali e gli altri mezzi di informazione. Il Presidente, ricordando le recenti ordinanze, n.ri 8 e 9, da lui emanate per la restrizione della mobilità per i Comuni di Riccia e Montenero di Bisaccia, ha rilevata la buona rispondenza delle popolazioni interessate al rispetto dei dettami di limitazione di accessi all’esterno del territorio interdetto. Tale presa di coscienza dell’attuale momento si riscontra anche nel resto del territorio regionale.