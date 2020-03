Coronavirus: caso positivo nel Potentino, scuole chiuse a Trecchina

Il sindaco di Trecchina (Potenza) Ludovico Iannotti ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale per oggi. La decisione è seguita all’accertamento della positività al coronavirus di un residente: si tratta di un 46enne che non è ospedalizzato e attualmente è ricoverato presso la propria abitazione perché non presenta sintomi gravi. E’ seguito da un’equipe medica, come previsto da protocollo. L’uomo proviene dalla Lombardia, dove nei giorni corsi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.