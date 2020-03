Coronavirus, caso sospetto in Piemonte: l’ospedale chiude il pronto soccorso di Tortona, nell’Alessandrino

Il pronto soccorso e il reparto di rianimazione dell’ospedale di Tortona (Alessandria) sono stati chiusi oggi, in via precauzionale, per un caso sospetto di Coronavirus di un paziente che era stato ricoverato ieri pomeriggio.

Al passaggio nella tenda del pre-triage, era stata esclusa inizialmente l’infezione per l’uomo, 65 anni, con patologie pregresse. Ma questa mattina il paziente si è aggravato ed è stato sottoposto al test del tampone, inviato a un laboratorio di Torino. La direzione ha cosi deciso la chiusura del pronto soccorso e del reparto di Rianimazione. L’esito del tampone è atteso per metà di oggi pomeriggio.