Coronavirus, i cassieri dei supermercati: “Non siamo angeli come gli infermieri, rischiamo la vita perché costretti”

“Vostro lavoro importantissimo, grazie“: con queste parola Walter Ricciardi, membro italiano del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza coronavirus, ringrazia, rispondendo a un post, chi in questi giorni lavora nei supermercati.

“Non siamo angeli come gli infermieri – è il tweet a cui Ricciardi risponde, postato da @snorristorluson – siamo cassieri e scaffalisti in un supermercato. Stiamo rischiando la vita perché costretti. Cerchiamo di farci piacere ciò che facciamo sperando possiate trovare pane, latte farina ogni giorno. Se vi manca il cumino state a casa mannaggia a voi“.