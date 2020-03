Coronavirus: agricoltore traccia la scritta “Ce la faremo” con il trattore, “è un momento difficile e non sappiamo cosa succederà”

Non nero su bianco, ma verde chiaro su verde scuro: “Ce la faremo“, ha scritto Santo con il trattore e il tagliaerba su un versante del suo agriturismo, Santa Adriana di Volterra, in provincia di Pisa. “E’ un momento molto difficile – ha raccontato a Repubblica la moglie Mirella Stenta – in agricoltura lo è quasi sempre. Abbiamo tre stanze da affittare ai turisti come B&B, ci aiutavano nel bilancio, ma adesso non sappiamo più cosa succederà. Però volevamo lanciare un messaggio di fiducia guardando al futuro…“.