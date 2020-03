Hanno organizzato un rave party in uno stabilimento industriale dismesso a Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona, in zona gialla e a una quarantina di chilometri dalla zona rossa per il contenimento del coronavirus. Alcune centinaia di giovani si sono dati appuntamento via web e la scorsa notte si sono ritrovati a Robecco d’Oglio, nonostante le disposizioni ministeriali e regionali che vietano gli assembramenti di persone. I giovani hanno lasciato la zona in mattinata.