Coronavirus, contagi anche in Centro Italia: primo caso in Molise, 35 positivi nelle Marche

L’emergenza coronavirus si sta estendendo anche in Centro Italia. Confermato il primo caso di positività in Molise, come evidenzia il direttore generale dell’Azienda sanitaria (Asrem), Oreste Florenzano. E’ una donna di 60 anni ricoverata nel reparto Malattie infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Inoltre sono 35 i test positivi al coronavirus registrati nelle Marche: 6 pazienti sono collocati in terapia intensiva, 17 sono comunque ricoverati nei reparti di malattie infettive e 11 stanno affrontando l’isolamento domiciliare. Lo ha comunicato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, incontrando i giornalisti.

Le sei persone in terapia intensiva sono anziani, ad eccezione di un paziente cinquantenne e sono in condizioni definite “gravi e monitorati con tutta l’attenzione”. Nelle Marche, ci sono altre 233 persone (7 con sintomi e 226 asintomatici) in isolamento fiduciario e, tra queste, ci sono anche 65 operatori sanitari, che sono venuti a contatto con pazienti positivi. Il Gores attende per questa sera riscontri su altri 54 campioni.

Questa mattina e’ morto il primo dei pazienti ricoverati al ‘Santa Croce’ di Fano (Pesaro-Urbino): si tratta di un 88enne, con patologie pregresse. Immaginando che anche nelle Marche il numero dei pazienti possa crescere, il governatore ha anticipato che “verranno creati spazi dedicati per le terapie intensive (114 disponibili ad oggi, ndr.), superando il modello delle camere isolate”: in questo modo, i pazienti piu’ gravi verranno accorpati e questo consentira’ “di offrire a ogni tipologia di paziente risposte di massima qualita'”. Sono cinque i presidi sanitari impegnati nelle Marche nell’affrontare l’emergenza: Pesaro e Torrette, che sono gli ospedali piu’ impegnati, Fermo, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche e Urbino.