Coronavirus: “Chi può lavori da casa. Potrebbero essere inasprite le misure per limitare il contagio”

“Tutte le aziende che possono fare smart working, lo devono fare“, ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera a Mattino Cinque. “Se non si può fare lo smart working, allora ci sono comprovate esigenze lavorative e si può andare a lavorare. Questo decreto tutela le attività lavorative, la circolazione delle persone e delle merci“.

“Se tutto questo ancora non serve, forse vanno inasprite” le misure per limitare il contagio, e saranno “sui trasporti e sulla libertà di movimento“. I posti in terapia intensiva occupati da pazienti di Coronavirus il 28 febbraio “erano 57, adesso sono 399, il 700% in più e cosa succederà fra dieci giorni?“. “L’alternativa è che la gente capisca e si autolimiti o serviranno forse misure più drastiche, o dovremo prendere atto che non riusciamo più a curare le persone. Cose che entrambe non vorrei mai“.