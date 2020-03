Coronavirus: Chiara Ferragni e Fedez lanciano raccolta fondi, superato il milione e mezzo di euro

L’IRCCS Ospedale San Raffaele, in una nota, “ringrazia Chiara Ferragni e Fedez per la donazione che hanno effettuato e per l’esempio che hanno dato a tante persone che, come loro, ci stanno aiutando.

In questo momento le donazioni sul sito gofundme.com hanno superato il milione e mezzo di euro. Quasi 100mila persone, seguendo l’esempio di Chiara e Fedez, contribuiranno a potenziare le terapie intensive dedicate all’emergenza Covid-19, creando anche nuovi posti letto per rispondere al meglio alle crescenti necessità. A questo proposito ricordiamo che l’ospedale San Raffaele è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico primo in Italia per produzione scientifica, abilitato a ricevere donazioni anche attraverso il 5Xmille, che vengono messe completamente a disposizione dell’attività di ricerca e cura.”

Il San Raffaele è infatti “un ospedale che offre a tutti gli effetti un servizio pubblico a disposizione dei cittadini di tutto il Paese, facendo parte integralmente del Sistema Sanitario Nazionale e riconosciuto per la qualità dell’attività clinica quale uno tra i primi ospedali italiani. Nei prossimi giorni saremo in grado di comunicare dettagliatamente come i fondi raccolti, grazie a questa importante donazione, verranno impiegati all’interno del sevizio pubblico che rendiamo a tutti i nostri pazienti, in particolare in questo momento di emergenza.“