Coronavirus: in Cina superato il picco dell’epidemia ma sono sempre più i casi “importati”, 85 totali di cui 27 dall’Italia

Continuano ad aumentare in Cina i casi di Coronavirus “importati“: la Commissione sanitaria nazionale cinese oggi ha dichiarato superato il picco dell’epidemia, che nella Repubblica Popolare ha provocato la morte di 3.169 persone, ma al contempo le autorità sanitarie hanno annunciato che 6 dei 15 nuovi casi di Coronavirus accertati ieri sono “importati” per un totale di 85 infezioni “arrivate dall’estero”.

Tre dei sei nuovi casi “importati” – riporta il China Daily – si registrano nel Guangdong, due nel Gansu e un altro in Henan.

Secondo il Global Times, ieri nel Guangdong sono stati accertati solo casi “importati” (2 dalla Spagna e uno dalla Francia), e, degli 85 casi totali “importati” la maggior parte arriva da Iran (46) e Italia (27).

In totale sono 80.793 i casi di infezione segnalati in Cina dall’inizio dell’emergenza.