Coronavirus: la Cina non registra più casi interni e l’Hubei torna alla normalità, negli USA la situazione precipita

Attualmente ci sono 423.121 casi confermati di coronavirus in tutto il mondo con 18.919 decessi e 108.619 guariti: è quanto rileva la Johns Hopkins University. Il numero di morti in Italia (6.820) è più del doppio di quello della provincia di Hubei, Cina (3.160). Anche la Spagna sembra destinata a superare presto il numero di morti della provincia cinese, fino a ieri erano 2.991.

Annunciando ancora una volta zero casi di Coronavirus interni, la Cina ha rimosso dopo due mesi le restrizioni all’Hubei, la provincia epicentro della pandemia. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale, nella giornata di ieri sono stati confermati altri 47 contagi importati, saliti a totali 474, in gran parte legati al rientro di cittadini cinesi. Tre dei quattro decessi sono avvenuti dell’Hubei e due nel capoluogo Wuhan, dove il blocco sarà rimosso l’8 aprile.

Per quanto riguarda gli altri Paesi nel Mondo, la Corea del Sud ha registrato martedì 100 nuovi casi di Covid-19, in rialzo sui 76 di lunedì, per un totale di infezioni portatesi a quota 9.137.

Secondo gli ultimi dati del Korea Centers for Disease Control and Prevention, tra i nuovi contagi 34 sono classificati come importati dell’estero, per un totale di 101 unità. I morti sono aumentati di sei unità, a 126.

La situazione non fa che peggiorare negli Stati Uniti, dove ieri il Coronavirus ha ucciso 163 persone: si tratta del bilancio più tragico ad oggi nel Paese, secondo i dati della CNN. Il totale dei decessi è di 704 mentre i contagi sono arrivati a 52.976.

Il ministero della Sanità della Colombia ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono aggiunti 72 nuovi casi di contagio da Coronavirus, facendo salire il totale generale a quota 378: lo riporta Colprensa.

La maggioranza dei pazienti si trova a Bogotà (120).

La Nuova Zelanda ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il Coronavirus. Il ministero della Sanità ha segnalato altri 47 contagi confermati e 3 sospetti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 200. Lo stato di emergenza ha effetto immediato: l’intero Paese resterà in lockdown per 4 settimane.