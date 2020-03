Coronavirus: in Cina e Corea del Sud situazione in miglioramento, oltre 500 casi negli USA e primi 2 in Albania arrivati dall’Italia

La Cina ha registrato ieri 22 nuovi decessi da Coronavirus, livello più basso mai registrato dall’inizio della raccolta dei dati sull’epidemia, avviata a gennaio.

La Commissione sanitaria nazionale ha precisato che i contagi aggiuntivi sono 40, tutti nell’Hubei, la provincia epicentro, mentre nessun caso, per il secondo giorno di fila, si è registrato nel resto del Paese.

Le positività totali sono 80.735, i morti 3.119 e i guariti sono saliti al 72%, pari a 58.600 (+1.535 solo ieri). Infine, si rono rilevati altri 4 casi di infezioni importate, 67 totali.

In considerazione del miglioramento della situazione, riapre, anche se parzialmente, lo Shanghai Disney Resort, a oltre un mese dalla chiusura decisa a fine gennaio per contrastare la diffusione del Coronavirus. Il parco divertimenti di Disneyland resta chiuso, ma l’area dello shopping e dell’intrattenimento della zona di Disneytown, più un parco e un hotel all’interno dello stesso complesso, hanno ripreso le operazioni “come primo passo di una riapertura a fasi successive“, ha spiegato il resort in una nota.

Rallenta il ritmo dei contagi da coronavirus in Corea del Sud anche se le autorità ritengono sia ancora troppo presto per cantare vittoria: i casi riportati nelle ultime 24 ore sono i più bassi dal 26 febbraio, ma il vice responsabile della Protezione civile ha riferito che ci sono ancora sporadici focolai di infezione in case di riposo e plessi residenziali.

Con il nuovo aggiornamento la Corea del Sud supera di nuovo l’Italia nella classifica che conteggia i contagi (7382 contro i 7375 casi in Italia). I decessi in Corea del Sud totali sono 51.

I casi confermati di Coronavirus negli Stati Uniti superano i 500, in oltre 30 Stati, compreso District of Columbia, il distretto di Washington. In autoisolamento i repubblicani Ted Cruz (Texas) e Paul A. Gosar (Arizona) perché a febbraio hanno partecipato alla Conservative Political Action Conference, dove un partecipante e’ risultato positivo ai test.

Il ministero della Sanità argentino ha confermato tre nuovi casi importati di Coronavirus, per cui il totale generale sul territorio nazionale è salito ora a 12 contagiati: lo riporta l’agenzia di stampa Telam.

Il Coronavirus ha raggiunto anche l’Albania: sono stati registrati i primi due casi. Si tratta – riferisce il ministero della Sanità di Tirana – di padre e figlio che erano stati in Italia, a Firenze. Le loro condizioni di salute sono giudicate stabili e senza che manifestino particolari complicazioni.

In Spagna, un bimbo di 5 mesi proveniente da Madrid è il secondo caso positivo di Coronavirus nella regione di Murcia, dopo quello confermato nella giornata di ieri riguardante una donna di 27 anni che era stata qualche giorno a Madrid.