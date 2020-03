Coronavirus: in Cina crolla hotel usato per la quarantena, decine di persone intrappolate tra le macerie

E’ crollato in Cina un albergo a cinque piani usato per la degenza di pazienti affetti da coronavirus. Le squadre di soccorso hanno confermato a ‘Global Times’ che oltre 70 persone sono ancora intrappolate tra le macerie dell’edificio, il Xinjia Hotel. Ventotto al momento i pazienti tratti in salvo. Proseguono le operazioni di ricerca.

L’hotel crollato in serata a Quanzhou, città della provincia del Fujian, era stato di recente convertito per far osservare il periodo di quarantena supplementare disposto per i pazienti guariti dal coronavirus, riporta il Quotidiano del Popolo, secondo cui l’hotel aveva un totale di 80 camere.