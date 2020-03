Coronavirus, in Cina l’incubo sta finendo: adesso a Wuhan chiudono gli ospedali

Continuano a calare i numeri dei contagiati da coronavirus in Cina. Altri due ospedali che erano stati ricavati da edifici preesistenti a Wuhan, all’inizio dell’emergenza, sono stati chiusi oggi nella citta’, portando a 11 le strutture simili che hanno cessato l’attivita’. Lo hanno comunicato le autorita’ locali. In uno dei due chiusi oggi, convertito da un’arena sportiva, c’erano 1.000 letti e 1.000 tra medici ed altro personale. Era stato aperto il 12 febbraio, e 1.056 pazienti sono stati trattati. Nessun sanitario e’ stato contagiato. L’altro, dove c’erano 996 letti, era stato aperto il 17 febbraio. La Commissione salute della provincia di Hubei, ha detto che verranno progressivamente chiusi questi nosocomi temporanei e ridotti quelli dedicati al Coronavirus, ma che restano in vigore stringenti misure di prevenzione e contenimento della malattia.