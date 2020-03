Coronavirus: dalla Cina è in arrivo altro materiale medico

Altro materiale medico di primaria importanza è in arrivo in Italia dalla Cina per la lotta al Coronavirus. Dal Capital, aeroporto internazionale di Pechino, è in partenza un aereo per Milano con 155 ventilatori polmonari, 1,1 milioni di mascherine di tipo FFP2 e N95, e 305.000 monouso, 205.000 guanti di lattice, 1.000 kit diagnostici e altrettante tute protettive.

E’ materiale, recita una nota dell’ambasciata a Pechino, in parte comprato dalla Protezione Civile, in parte donato dal governo cinese e aziende come Pirelli, Bank of China, China Construction Bank e China Development Research Foundation.

L’ambasciata d’Italia a Pechino ha provveduto a coordinare l’operazione, in costante collegamento con la Farnesina e il Dipartimento della Protezione Civile, adoperandosi perche’ tutto il materiale fosse stoccato in un suo magazzino allestito alle porte della capitale e facilmente predisposto per l’imbarco. A facilitare la realizzazione di questo primo convoglio aereo di materiale medico per l’Italia, c’e’ stata anche l’iniziativa di NEOS e Alpitour che hanno gratuitamente messo a disposizione e operato lo speciale volo cargo. Altre spedizioni, conclude la nota, saranno effettuate nei prossimi giorni con partenze gia’ previste da Pechino, Shanghai e Shenzhen.