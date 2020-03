Coronavirus, in Cina si lavora su un nanomateriale capace di assorbirlo e disinnescarlo al 96-99%

La pandemia di coronavirus nel mondo sta per raggiungere i 700.000 contagiati, con piu’ di 30.000 decessi. Tra i Paesi colpiti in modo particolare, ci sono Usa, Italia, Cina, Spagna e Iran. Numerose compagnie farmaceutiche stanno lavorando nel mondo alla ricerca di un vaccino e di una cura efficace da mettere in campo contro il Covid-19. L’Oganizzazione mondiale della sanita (Oms), tuttavia, ha messo in guardia sul fatto di ritenere improbabile l’individuazione di un vaccino in meno di 12 mesi. In Cina, allora, si sta seguendo anche un’altra strada.

Gli scienziati cinesi, infatti, hanno trovato un nuovo metodo per combattere il Covid-19 attraverso l’utilizzo dei nanomateriali. Si tratta, riferisce il Global Times in un tweet postato in serata, di una soluzione che “puo’ assorbire e disinnescare” il Coronavirus con un’alta efficienza misurata nell’ordine del 96,5%-99,9%.