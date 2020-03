Coronavirus in Cina: nessun nuovo caso locale, altri 34 “importati”

Nessun nuovo caso di Covid-19 nelle ultime 24 ore a Wuhan, la città cinese della provincia di Hubei dove si è inizialmente manifestato il coronavirus. Nessuna segnalazione di trasmissione locale in tutto il territorio cinese. E’ la prima volta da settimane. Sono questi gli ultimi dati arrivati dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, che dà però anche notizia di 8 morti a Hubei e 34 nuovi casi di infezione ‘importati’. Sale così a 189 il numero complessivo dei casi ‘di ritorno’.

Secondo il giornale ‘Global Times’, sono 41 quelli ‘legati’ all’Italia. Dei 34 nuovi casi importati, 21 si registrano a Pechino, 9 nella provincia di Guangdong, due a Shanghai, uno nella provincia di Heilongjiang e un altro in quella di Zhejiang. In Cina la Covid-19 ha fatto 3.245 morti e i casi di contagio sono 80.928.