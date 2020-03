Coronavirus, Cina: “82 i Paesi a cui abbiamo offerto aiuto”

Sono 82 in tutto i Paesi a cui la Cina dichiara di aver offerto assistenza nel mezzo dell’emergenza coronavirus. L’Italia è tra i primi.

“Il governo cinese ha offerto assistenza a 82 Paesi, all’Organizzazione mondiale della Sanità e all’Unione Africana”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Geng Shuang, nelle dichiarazioni riportate dalla China Global Television Network dopo il briefing con la stampa. Tra le donazioni dalla Cina, ha spiegato Geng, ci sono test per la diagnosi della Covid-19, mascherine e tute protettive, “materiale che molti Paesi hanno già ricevuto”. Per quanto riguarda l’assistenza da parte dei governi locali, Geng ha fatto esplicito riferimento alle donazioni alle città italiane, della Corea del Sud e del Giappone e ha sottolineato come siano scese in campo anche singole aziende del gigante asiatico.