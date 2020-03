Coronavirus, la Cina sperimenta vaccino: al via test sulla sicurezza per l’uomo

Via libera in Cina ai test di sperimentazione sulla sicurezza per l’uomo di un vaccino contro il coronavirus: i ricercatori dell’Accademia delle scienze mediche militari, istituto affiliato all’Esercito popolare di Liberazione, hanno ricevuto l’approvazione per effettuare gli studi clinici in fase iniziale del potenziale vaccino, secondo quanto riporta il Quotidiano del Popolo.

I test saranno condotti in collaborazione con il gruppo quotato a Hong Kong CanSino Biologics, alla ricerca di volontari. “Il vaccino non contiene sostanze infettive, è altamente sicuro e stabile e richiede una sola vaccinazione“, precisa il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie della provincia dello Hubei, da dove si è diffusa l’epidemia di coronavirus. Il vaccino sviluppato da Cansino e dai ricercatori militari cinesi è quello su cui si ripongono le maggiori speranze in Cina, dove sono attualmente in via di sviluppo nove vaccini, i cui primi test clinici sono attesi per il prossimo mese di aprile.

Un gruppo di scienziati negli USA ha annunciato lunedì scorso che sono iniziati gli studi clinici su di un vaccino sviluppato dall’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive e dalla società di biotecnologie statunitense Moderna.