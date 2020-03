Coronavirus, Xi rassicura: la Cina “Continuerà a fornire supporto alla comunità internazionale”

Nella lotta contro il Coronavirus la Cina “continuerà a fornire supporto alla comunità internazionale“, ha “sempre sostenuto con azioni concrete l’impegno globale per il contenimento” dell’epidemia: lo ha assicurato il presidente cinese Xi Jinping in una lettera al direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Nel messaggio, secondo quanto riportano oggi i media ufficiali della Repubblica Popolare, Xi sottolinea come la Cina abbia “offerto assistenza” alle organizzazioni internazionali e a più di 80 Paesi nel Mondo.

In risposta al messaggio del direttore dell’OMS del 17 marzo, Xi promette: la Cina “continuerà a fornire tutta l’assistenza possibile per la battaglia internazionale contro la pandemia“.