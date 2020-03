Coronavirus, CNN: l’Italia ha chiesto aiuto al Pentagono

L’Italia avrebbe chiesto aiuto al segretario alla Difesa Statunitense, Mark Esper, in riferimento all’emergenza coronavirus: lo riporta la CNN, che cita un funzionario della Difesa USA, secondo cui il Ministero della Difesa italiano avrebbe lanciato un appello diretto a Esper per la fornitura di materiale medico sanitario come mascherine e respiratori.

Il governo italiano, secondo la CNN, avrebbe anche chiesto l’assistenza dei militari USA di stanza nel nostro Paese per ospedali da campo e personale medico, da affiancare le forze italiane già impegnate.