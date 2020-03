Coronavirus, Coldiretti: il Sud ha fame ma serve aiuto anche in Lombardia e Lazio

Nell’emergenza coronavirus il Sud ha fame ma serve aiuto alimentare anche a Lombardia e Lazio: secondo un’analisi di Coldiretti, le maggiori difficoltà alimentari si registrano nel mezzogiorno con oltre 530mila persone che hanno bisogno di aiuto per mangiare che si trovano in Campania, oltre 364mila in Sicilia e quasi 283mila in Calabria.

Situazioni diffuse di bisogno si rilevano anche nel Lazio con oltre 263mila persone e con 235mila persone nella Lombardia devastata dal Coronavirus: è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla emergenza alimentare in Italia dopo le misure varate dal Governo, sulla base gli aiuti agli indigenti in Italia su dati Relazione annuale Fead del giugno 2019. “Con le misure restrittive per contenere il contagio e la perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, si aggrava la situazione e aumenta il numero dei quasi 2,7 milioni di persone che in Italia – sottolinea la Coldiretti – sono costretti a chiedere aiuto per il cibo con la distribuzione di pacchi alimentari o nelle mense“.