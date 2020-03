Coronavirus, con questo Governo non si capisce più niente: il Ministro Azzolina smentisce le “scuole chiuse”

Con questo Governo non si capisce più nulla: un modo più isterico, anti-scientifico e improvvisato per affrontare un’emergenza sanitaria non potevamo immaginarlo neanche nell’incubo peggiore. Più che il Coronavirus, a distruggere la tenuta dell’Italia è l’incapacità di questo Governo completamente inadeguato ad affrontare le sfide di un grande Paese. Pochi minuti fa, dopo la comunicazione della chiusura delle scuole che è diventata la principale notizia di apertura di tutti i quotidiani internazionali, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha smentito ufficialmente spiegando che “Nessuna decisione sulla scuola è stata presa, non c’è la chiusura al momento. Abbiamo chiesto al comitato scientifico una valutazione se lasciarle aperte o chiuderle, che sia proporzionale allo scenario epidemiologico del Paese in questo momento. La decisione arriverà nelle prossime ore, tutti sarete informati“.

Non mancano le polemiche. Giorgia Meloni su Radio 1 ha appena detto: “Smentita della ministra Azzolina sulla decisione della chiusura della scuola? Ma vi rendete conto, prima danno la notizia, poi esce il ministro e dice che non è vero, ma come si può andare avanti così? Nel giro di 30 minuti hai le famiglie bloccate, gente nel panico magari hanno già allertato i nonni, poi ti dicono che non è vero“. Ed è soltanto l’ennesimo pasticcio di un Governo che ha trasformato l’Italia in zimbello del mondo.

“La tutela della salute dei minori nell’emergenza del Coronavirus e’ priorita’ assoluta. Se gli adulti possono mettere in pratica le misure di prevenzione e le raccomandazioni del comitato tecnico scientifico, e’ chiaro che per i bambini osservare tali misure risultano oggettivamente impraticabili, soprattutto i piu’ piccoli. Occorrono, dunque, misure specifiche per tutelare i bambini e tutti i nostri studenti, da una campagna di informazione mirata a misure piu’ specifiche sulle quali invitiamo il governo a fare una riflessione. Al di la’ dell’ipotesi sulla chiusura delle scuole, prima annunciata e poi smentita dal ministro Azzolina, e sulla quale sarebbe opportuno evitare di creare confusione, occorrono misure ad hoc per tutelare la salute dei nostri bambini e ragazzi, e misure di sostegno alle famiglie che dovranno affrontare le conseguenze organizzative ed economiche in vista di un’eventuale chiusura delle scuole“. Lo afferma Maria Spena, deputata di Forza Italia e componente della commissione bicamerale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.