Coronavirus, confermati contagi in tutti gli Stati UE: sono “giorni cruciali, seguite alla lettera le misure”

“Da ieri abbiamo casi confermati in tutti gli Stati membri e il quadro cambia ora per ora. Le prossime settimane saranno cruciali“: lo ha affermato la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakydes intervenendo al Parlamento europeo. “Rallentare il virus deve essere la nostra priorità“.

“I prossimi giorni e mesi saranno cruciali per la nostra reazione e gli stati membri devono concentrarsi sugli sforzi per contenere fortemente il virus soprattutto dove ci sono pochi casi“. “I provvedimenti che vediamo toccano i nostri cittadini e la loro vita quotidiana e le decisioni prese dai governi non sono prese alla leggera ma vanno seguite alla lettera“.

“Il Covic 19 e’ diventata una emergenza di salute pubblica che avanza rapidamente e che si diffonde“, ha aggiunto Kyriakydes.

“Il nostro patto di stabilita’ e crescita prevede flessibilita’ per far fronte a eventi insoliti come questo e la nostra lettera rivolta all’Italia e’ molto chiara su questo punto: sappiamo benissimo che momenti eccezionali richiedono misure eccezionali e siamo in un momento di questo tipo e siamo impegnati con gli stati membri a utilizzare tutti gli strumenti politici adeguati per salvaguardare la situazione rispetto ai rischi negativi che si possono materializzare,” ha affermato il commissario Ue per la gestione delle crisi Lenarcic.