Coronavirus: confermato il miglioramento della qualità aria in Cina

In conseguenza del blocco di molte attività per arginare l’epidemia di Coronavirus, le città della Cina hanno continuato a registrare un miglioramento della qualità dell’aria nei primi due mesi dell’anno.

A gennaio e febbraio in 337 città monitorate dal Ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente la percentuale dei giorni medi di buona qualità dell’aria si è attestata al 78,3%, con un aumento di 7,4 punti percentuali anno su anno.

La densità media di PM2,5 è diminuita del 13,1% rispetto a un anno fa a 53 microgrammi per metro cubo nel periodo, mentre la densità media di PM10 e anidride solforosa è scesa rispettivamente del 21,3% e del 20%.