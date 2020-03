Coronavirus, i consigli di Samantha Cristoforetti per affrontare la quarantena: “Non sarà breve, meglio usare l’intelligenza” [VIDEO]

Giovedì scorso, 26 marzo, ESA e Asteroid Day hanno riunito astronauti, scienziati, artisti e personaggi di rilievo per un confronto e un consiglio su come affrontare questo difficile momento di distanziamento sociale legato alla pandemia globale in atto.

Sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia, e grazie alla disponibilità di ospiti e moderatori, ESA e Asteroid Day hanno collegato l’Europa e il mondo in cinque lingue, dall’olandese al tedesco, passando per l’italiano e il francese, per concludere con l’inglese.

Diversi ospiti hanno animato le diverse sessioni, ciascuno portando il suo contributo per aiutarci a superare al meglio il periodo di isolamento necessario in questo momento, ed invitarci a godere della scienza e del nostro pianeta anche restando in casa.

Gli astronauti hanno parlato delle relative esperienze nello spazio, dove si vive necessariamente in spazi confinati – che sia la Stazione Spaziale Internazionale o una missione Shuttle o Apollo – e con un programma di attività giornaliero da seguire per scandire il tempo e per mantenere una routine, d’obbligo in situazioni del genere.

Per il segmento in italiano, l’autrice e conduttrice radiofonica Rossella Panarese ha moderato gli interventi dell’astronauta ESA Samantha Cristoforetti, protagonista della missione dell’ASI Futura nel 2014/2015, e dell’astrofisico Gianluca Masi.