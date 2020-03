Coronavirus e contagi: i guanti? “Fanno l’effetto contrario, non servono a nulla, così come la sciarpa sulla bocca”

“Vedo molta gente che in questi giorni usa i guanti. Ma i guanti non solo non servono a nulla, possono essere controproducenti: le mani le posso lavare, i guanti o li butto ogni minuto oppure si insozzano e possono veicolare il contagio“: lo ha dichiarato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ospite di Agorà su Rai3. “Le mascherine? Servono a non contagiare gli altri, ma chi ha dei sintomi di malattie respiratorie deve restare a casa, non andare in giro. E mettersi una sciarpa sulla bocca quando siamo sul bus, ad esempio, serve a ben poco, perché poi mi attacco ai sostegni, mi stropiccio gli occhi con le mani e la frittata è fatta“.