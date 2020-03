Coronavirus, i contagi in Italia regione per regione: impennata di casi positivi in Veneto [DATI]

Nuovi aggiornamenti su contagi e vittime arrivano dalle regioni nel primo giorno in cui tutta Italia è stata dichiarata “zona protetta”.

Il bollettino della Regione Veneto di oggi vede una sostanziale crescita dei casi di Coronavirus, arrivati a 856 dall’inizio dell’emergenza, 85 in più rispetto a ieri pomeriggio. Crescono di 5 casi anche i decessi arrivando a 26. Sessantasette i pazienti in terapia intensiva.

Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo ha confermato 6 nuovi casi di coronavirus nella regione, spiegando che i test eseguiti nel corso della notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, hanno stabilito la positività al Covid 19 per sei pazienti. Si tratta di: un uomo di 70 anni e di una donna di 65 di Città Sant’Angelo, ricoverati a Pescara; di una donna di 49 anni di Arielli, familiare dell’uomo deceduto a Ortona nei giorni scorsi, ricoverata a Chieti; di un uomo di 65 anni di Francavilla al Mare, ricoverato a Chieti; di un uomo di 44 anni di Rosciano, ricoverato a Pescara; di un uomo di 52 di Pescara, in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva della Asl.

Salgono a 39 i casi positivi al Covid 19 in Abruzzo.

Altri tre i nuovi casi positivi in Sardegna, riscontrati ieri in tarda serata: lo conferma in una nota la Regione, spiegando che si tratta di personale sanitario dell’ospedale San Francesco di Nuoro. “Tutte le persone positive stanno bene e ricevono le cure nella propria casa“, si spiega nel comunicato. Con questi ultimi contagi, in Sardegna sono complessivamente 34 le persone positive al Coronavirus. Altri tre sardi sono ricoverati in ospedali della Penisola.