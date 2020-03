Coronavirus, crescono i contagi al Sud: 3 casi positivi a Cosenza, secondo caso a Sant’Agata di Militello

Nuovi casi di coronavirus in Calabria. “Il laboratorio di Microbiologia dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza ci ha comunicato l’esito positivo di tre tamponi effettuati su altrettanti pazienti”. Lo rende noto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “Si tratta – prosegue – di due persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive del nosocomio cosentino mentre il terzo tampone e’ stato effettuato su un paziente residente nella provincia di Cosenza. Come previsto dal protocollo, i campioni per i test di conferma sono stati inviati all’Istituto superiore di Sanita’ siamo in attesa degli esiti”.

Positiva la moglie del vigile del fuoco in Sicilia

E’ risultata positiva al tampone per il coronavirus la moglie del vigile del fuoco di Sant’Agata di Militello (Messina), ricoverato da ieri all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Negativi, invece, i test eseguiti sulle due figlie della coppia e quelli su una parte dei 15 tra medici e sanitari del pronto soccorso entrati in contatto con il paziente. L’uomo, di rientro da Roma dove aveva seguito un corso di aggiornamento, sabato scorso ha accusato alcuni sintomi e si è recato al pronto soccorso. Dopo essere stato dimesso, è stato posto in isolamento a casa, ma durante la settimana le sue condizioni sono peggiorate e ieri dopo il tampone è risultato positivo. Per gli esiti delle analisi della restante parte del personale sanitario bisognerà attendere ancora qualche ora. La moglie del vigile del fuoco, al momento asintomatica, è in isolamento nella propria abitazione. La donna, titolare di un esercizio commerciale, ha fornito la massima collaborazione per individuare tutte le persone entrate in contatto con lei in questi giorni.

Seconda maestra positiva in scuola ad Arezzo

E’ risultata positiva al tampone del Coronavirus una seconda maestra della scuola elementare di Arezzo dove gia’ si era verificato il caso di un’altra insegnante. Salgono cosi’ a quattro i casi postivi ad Arezzo citta’ e nove complessivamente in provincia. Il marito e il figlio della donna, che ha 46 anni, sono risultati negativi al tampone e tutti sono a casa. La scuola attualmente e’ stata sanificata e gli alunni, 178, messi in quarantena.

3 nuovi positivi a Bologna

Tre nuovi positivi al Coronavirus a Bologna. Si tratta di due pazienti, uno ricoverato presso la neurologia dell’ISNB, Scienze Neurologiche di Bologna, l’altro ha effettuato prestazioni ambulatoriali presso la pneumologia dell’Ospedale Bellaria. Positivo anche un medico dell’equipe di oncologia. Dopo un attenta analisi epidemiologica – informa l’Ausl Bologna – sono stati posti in quarantena preventiva 56 operatori. Da lunedi’ 9 marzo saranno sospese le attivita’ del DH Oncologico, garantite le urgenze oncologiche, i controlli e le terapie della tossicita’. L’area della degenza, inoltre, sara’ ridotta. Sono regolari, invece, le attivita’ di pneumologia. Presso l’ISNB, Scienze Neurologiche di Bologna, e’ in fase di valutazione, l’ipotesi di accorpamento del reparto di neurologia con quello di neurochirurgia in relazione alla corrispondente riduzione di attivita’ chirurgica programmata non urgente e non oncologica.

La prossima settimana – informa ancora l’Ausl Bologna in una successiva nota – saranno comunque garantite le urgenze oncologiche, e i controlli dei pazienti in terapia. Saranno sospese le attivita’ del DH oncologico dilazionabili, e riprogrammate le terapie non dilazionabili. Dalla degenza sono stati dimessi o trasferiti alcuni pazienti ed e’ in fase di valutazione l’ipotesi di accorpamento dei reparti anche in relazione alla corrispondente riduzione di attivta’ chirurgica programmata non urgente e non oncologica. Mantenute regolarmente le attivita’ di pneumologia.

Nuovo caso a Grosseto, il terzo in città

Un 21enne residente a Grosseto ma domiciliato per lavoro a Milano risulta positivo al Coronavirus. Lo comunica l’Asl Toscana sud est. E’ il terzo caso in citta’. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl sta effettuando le indagini per definire la catena epidemiologica. Il 21enne e’ in isolamento domiciliare a Grosseto.