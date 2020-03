Coronavirus: contagiato dipendente consiglio regionale Lombardia, in isolamento anche staff presidente Abruzzo

Oltre al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, si sono sottoposti ad isolamento domiciliare volontario, in via precauzionale, anche tre componenti dello staff del governatore, che hanno partecipato con lui, martedi’ pomeriggio, ad un incontro con Nicola Zingaretti, risultato positivo al Covid-19. Alla riunione, finalizzata a sottoscrivere un protocollo per la costituzione di un gruppo di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, nella sede del ministero dei Trasporti, a Roma, erano presenti anche il ministro Paola De Micheli e l’amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile.

Un dipendente del Consiglio regionale della Lombardia impiegato a Palazzo Pirelli e’ risultato positivo al Coronavirus: e’ quanto comunica una nota di Regione Lombardia. Si tratta di una persona che collabora con il gruppo consiliare del Pd e che, dopo una settimana di febbre, si e’ sottoposta al tampone.

La persona ora non presenta sintomi e si trova in quarantena. La cabina di regia del Consiglio regionale presieduta dal Segretario Generale in stretto contatto con il Presidente Alessandro Fermi, ha ricevuto la notizia questa mattinata e, nel rispetto dei protocolli previsti, sta valutando l’adozione di ulteriori misure finalizzate ad evitare la diffusione del contagio anche se gia’ da questa settimana gran parte dei dipendenti di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, sta lavorando in smartworking. Tra le misure di prevenzione al vaglio anche la chiusura di alcune aree del Palazzo. Per lunedi’ 9 marzo?il presidente Fermi ha riunito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per valutare e concordare l’organizzazione dell’attivita’ istituzionale e successivamente, alle ore 15.30, e’ prevista anche una riunione dell’ Ufficio di Presidenza con i capigruppo consiliari.