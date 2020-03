Coronavirus: contagiato militare americano a Napoli

Un militare americano basato a Napoli, un marinaio, è stato contagiato dal Coronavirus: lo ha reso noto una fonte della Marina statunitense citata da Fox News.

È in corso un’indagine per ricostruire la rete dei contatti: le persone che sono entrare in contatto con l’uomo, già identificate, sono state messe in isolamento. Il Comando europeo degli usa ha affermato che “resterà in stretto contatto con le autorità italiane, l’ambasciata degli Stati Uniti e le autorità di sanità pubblica per garantire il benessere del nostro personale e della popolazione locale“.