Coronavirus: contagio “in costante crescita” in Lombardia, e “non è previsto un rallentamento”

La situazione del contagio da Coronavirus in Lombardia “è in costante crescita“: lo ha dichiarato l’assessore al Welfare Giulio Gallera a Buongiorno Regione su Rai 3 sottolineando “il grande sforzo per evitare la diffusione del contagio”.

In riferimento alla creazione di una zona rossa nella Bergamasca, Regione Lombardia è d’accordo anche se la decisione spetta al governo: “Gli esperti dell’istituto Superiore di Sanita’ hanno fatto una richiesta in base ai dati epidemiologici – ha spiegato l’assessore Gallera – Noi abbiamo dato il nostro assenso ma ora il governo deve fare le sue valutazioni“.

“I dati danno una situazione in crescita, abbiamo una crescita molto veloce. Pensate che il 28 di febbraio avevamo 52 persone in terapia intensiva. Ieri ne avevamo 209 e sono passati 6-7 giorni. Questo per dire la velocita’ della diffusione del virus. Non abbiamo indicatori che dicano da qui ai prossimi 2-3 giorni ci sara’ un rallentamento“: lo ha affermato Gallera alla trasmissione Agora’. “Dobbiamo modificare i nostri stili di vita: si possono fare provvedimenti come la chiusura delle scuole, dei teatri e dei cinema ma questo serve per dare la dimensione che dobbiamo rallentare la nostra vita sociale. Dirlo da milanese e’ particolarmente duro e difficile, ma e’ cosi’. O noi per le prossime due-tre settimane riusciremo a rendere rarefatte le nostre uscite e la nostra vita sociale oppure noi non ridurremo il contagio e prima o poi qualunque sistema sanitario regionale anche uno dei piu’ strutturati come quello in Lombardia e Veneto non sara’ in grado di reggere“.