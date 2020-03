Coronavirus: contagio “in costante crescita” in Lombardia

La situazione del contagio da Coronavirus in Lombardia “è in costante crescita“: lo ha dichiarato l’assessore al Welfare Giulio Gallera a Buongiorno Regione su Rai 3 sottolineando “il grande sforzo per evitare la diffusione del contagio”.

In riferimento alla creazione di una zona rossa nella Bergamasca, Regione Lombardia è d’accordo anche se la decisione spetta al governo: “Gli esperti dell’istituto Superiore di Sanita’ hanno fatto una richiesta in base ai dati epidemiologici – ha spiegato l’assessore Gallera – Noi abbiamo dato il nostro assenso ma ora il governo deve fare le sue valutazioni“.