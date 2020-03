Coronavirus, Conte: “Scuole e università non riapriranno il 3 aprile”, ma aziende e attività produttive potrebbero ripartire

Sulla questione scuole il premier, Giuseppe Conte, ha precisato che sicuramente, insieme alle università, non riapriranno il 3 aprile: “Lo ha detto già la ministra Azzolina e lo ribadisco anche io, è chiaro che la sospensione dell’attività didattiche proseguirà. Ora il termine è il 3 aprile, ma per quanto abbiamo potuto valutare non c’è la possibilità di ritornare alle attività didattiche“, per quanto riguarda però le attività produttive e le aziende si sta valutando.

Ci sarà una riunione ad inizio settimana dunque non si esclude una graduale riapertura. “Già a inizio settimana saremo al lavoro per confrontarci con il Comitato tecnico-scientifico che sta analizzando i dati così come arrivano, e poi valuteremo insieme. Ma non abbiamo ancora i dati“, ha precisato il premier rispondendo ad una domanda sulla ripresa delle attività produttive.