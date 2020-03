Coronavirus: Conte, ‘Ssn rischia sovraccarico, se crescita esponenziale non ce la fa’

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “La grandissima parte delle persone contagiate guariscono senza conseguenze. Perché allora tanta preoccupazione? Perché una certa percentuale di persone contagiate necessita di un’assistenza continuata in terapia intensiva. Questo significa che in caso di crescita esponenziale dei contagiati è evidente che non solo l’Italia ma nessun Paese al mondo potrebbe affrontare una simile situazione di emergenza in termini di infrastrutture, posti letti, risorse umane richieste”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un video su Fb.