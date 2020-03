“I tempi di un vaccino non sembrano brevissimi“: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista alla “Stampa”. “Tutto il mondo della ricerca è al lavoro. Anche l’Italia è in prima fila con i suoi ospedali e istituti di ricerca. Sono in fase di sperimentazione e di applicazione vari farmaci che sembrano rivelarsi particolarmente utili a combattere o a rallentare l’azione letale di questo virus“.