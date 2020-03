Coronavirus: per contenere l’epidemia le misure di distanziamento potrebbero essere necessarie fino al 2022

Secondo una ricerca realizzata dalla Harvard Th Chan School of Public Health, per controllare l’epidemia di Coronavirus, potrebbero essere necessarie misure di distanziamento sociale non solo nella fase dell’emergenza, ma per un periodo più lungo, forse anche per i prossimi 2 anni.

Secondo lo studio, va tenuto presente che la quantità di distanziamento sociale necessaria per frenare l’epidemia nel contesto di una trasmissione che varia stagionalmente rimane ancora poco chiara.

Utilizzando un modello matematico applicato agli USA è stato valutato che gli interventi singoli e isolati saranno insufficienti per mantenere un buon grado di sostenibilità nelle terapie intensive del Paese.

Le variazioni stagionali potrebbero facilitare il controllo dell’epidemia durante i mesi estivi, ma potrebbero portare a un’intensa ripresa in autunno, secondo gli esperti. Dunque, per questo motivo, gli studiosi di Harvard ipotizzano misure intermittenti, da instaurare e revocare con il passare dei mesi.