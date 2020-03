Coronavirus, continua il ponte aereo dell’Aeronautica Militare per trasferire il materiale sanitario

Non si ferma la macchina del soccorso aereo per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Aerei ed equipaggi dell’Aeronautica Militare, già in prima linea sin dalle prime fasi per il trasporto di pazienti in bio-contenimento, sono impegnati in queste ore in un ponte aereo su tutto il territorio nazionale per velocizzare il trasferimento di materiale sanitario per conto della Protezione Civile verso le regioni ed i centri maggiormente colpiti dall’emergenza. Uno grande sforzo operativo e logistico fortemente voluto dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Nella giornata odierna, su specifica richiesta dello Stato Maggiore della Difesa, l’Aeronautica Militare ha effettuato altri due voli di trasporto di materiale sanitario. Nello specifico, un C-130J della 46ª Brigata Aerea ha trasportato 4500 kilogrammi di mascherine dall’aeroporto di Malpensa a Fiumicino; nel pomeriggio, invece, un velivolo KC-767 del 14° Stormo, proveniente da Shenzhen, nel sud della Cina, è atterrato a Pratica di Mare con a bordo oltre 360.000 mascherine.

Con quelli di oggi, sale a 9 il numero dei trasporti di materiale ed attrezzature sanitarie effettuati dai velivoli dell’Aeronautica Militare nelle ultime due settimane.

Gli assetti e gli equipaggi sono in stato di allerta operativa, 24 ore su 24, pronti a partire in tempi strettissimi. Le attività vengono coordinate dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (Ferrara), centro nevralgico della Forza Armata che attraverso il proprio Air Operation Center è deputato a ricevere e valutare le richieste che di volta in volta possono arrivare da ospedali, prefetture o, in questo caso in modo accentrato, dalla Protezione Civile, traducendo le stesse in ordini di missione per i reparti di volo designati. Tali interventi si inquadrano nel più ampio quadro delle attività di supporto delle Forze Armate all’emergenza COVID-19. Fin dalle prime fasi, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha assicurato il massimo sforzo della Difesa a supporto del Paese e, grazie alla capacità di trasporto in bio-contenimento, l’Aeronautica Militare ha fornito un significativo contributo al dispositivo messo in campo dal Ministero della Difesa a supporto del Ministero degli Affari Esteri, della Salute e della Protezione Civile.