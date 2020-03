Coronavirus: Costa Diadema in arrivo a Piombino, a bordo 1255 persone

E’ previsto in mattinata l’attracco della nave da crociera Costa Diadema nel porto di Piombino (Livorno): a bordo 1.255 persone, di cui 155 italiani, e un caso sospetto di Coronavirus.

L’imbarcazione doveva attraccare a Civitavecchia ma nel porto laziale non c’è più posto, e il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha chiesto la disponibilità di quello toscano. “E’ stato un gesto di responsabilità cui non ho voluto sottrarmi”, ha dichiarato ieri il sindaco di Piombino Francesco Ferrari.

Le persone a bordo della nave che presentano sintomi simili a quelli del Coronavirus saranno immediatamente trasferite negli ospedali nazionali, mentre i restanti membri dell’equipaggio resteranno sulla Costa Diadema in quarantena e saranno quotidianamente monitorati dal personale sanitario.