Coronavirus, Costa Mediterranea imbarca 870 passeggeri alle Mauritius, a Venezia il 10 aprile. L’equipaggio: “Lavoriamo senza mascherine e i guanti stanno finendo”

870 passeggeri si sono imbarcati questa mattina a Port Luis, alle Mauritius, sulla Costa Mediterranea pronta a salpare domani per Venezia, dove arriverà il prossimo 10 aprile. Tra questi passeggeri, vi sono 606 australiani, 14 americani, 28 inglesi, 39 francesi, 47 tedeschi, 15 spagnoli e 2 soli italiani. A tutti è stata misurata la temperatura corporea ma l’equipaggio a bordo è preoccupato. “Non capiamo la decisione della compagnia di far salire a bordo queste persone con una pandemia in corso – raccontano all’Adnkronos alcuni membri dell’equipaggio – Abbiamo avuto una riunione con il comandante e con l’hotel director nella speranza che potessero rivedere la partenza, ma ci è stato risposto che non avrebbero potuto opporsi alla decisione della compagnia. Perfino il medico di bordo li ha messi in guardia sui pericoli che corriamo. Stiamo lavorando senza mascherine, i guanti stanno finendo e qualsiasi precauzione non basterebbe a risparmiarci da un contagio se anche solo una minima parte dei passeggeri imbarcati fosse positivo al coronavirus, seppur asintomatico”.

“Noi siamo puliti e sani – spiega una ragazza dell’equipaggio – non possiamo esser certi delle persone che sono state fatte salire a bordo e che ci resteranno fino al 10 aprile. Fino a ieri sera saremmo dovuti partire senza passeggeri. Ora siamo fermi al porto delle Mauritius e partiremo domani sera alle 21. Oggi non avremmo dovuto imbarcare ma stamattina hanno deciso di far salire 870 passeggeri di nazionalità diverse per portarli in Italia. La nave è uno spazio chiuso. Se succede qualcosa abbiamo due dottori, tre infermieri e un solo macchinario per la respirazione: se si ammalano due persone una vive e l’altra no”.

Contattata dall’Adnkronos, la compagnia fa sapere che: “Costa Crociere ha deciso di far imbarcare gli ospiti arrivati a Port Louis venerdì 13 marzo per garantire il loro rientro sicuro a casa. Date le attuali restrizioni che impattano sui collegamenti aerei – spiegano in una nota – sarebbe stato impossibile trovare una via alternativa per riportare alle loro destinazioni originarie questi ospiti, provenienti da diversi paesi. Costa Mediterranea partirà domani da Port Louis e concluderà la sua crociera a Venezia il 10 aprile. La salute e la sicurezza di ospiti ed equipaggio sono la priorità assoluta per Costa Crociere. A bordo delle navi Costa, il livello di sanificazione è stato rafforzato per garantire la massima igiene e sicurezza. Costa Crociere desidera inoltre ricordare che la compagnia ha adottato rigidi controlli sanitari all’imbarco sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. In aggiunta, Costa Crociere ha deciso di implementare uno specifico protocollo sanitario sulla crociera in corso di Costa Mediterranea per ridurre ulteriormente gli eventuali rischi”.