Coronavirus, crescita esponenziale in Spagna: 7.753 casi e 288 decessi, è il secondo Paese più colpito d’Europa

La Spagna ha registrato circa 2 mila nuovi casi di coroanavirus e oltre 100 morti nelle ultime 24 ore. Il nuovo bollettino diffuso dalle autorita’ porta a 7.753 il numero dei contagi e a 288 quello dei decessi, nel secondo Paese più colpito in Europa dopo l’Italia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 382, mentre i pazienti dimessi dagli ospedali sono 517.

I contagi si stanno diffondendo anche nel mondo del calcio. Sono cinque i casi di contagio da coronavirus rilevati nella prima squadra del Valencia, formazione spagnola che ha affrontato nei giorni scorsi l’Atalanta nel doppio turno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’annuncio del difensore Garay dal suo profilo Instagram, e’ il club catalano a riferire con una nota che i contagi sono “cinque in prima squadra, tra tecnici e giocatori” e che tutti sono in buone condizioni, e in autoisolamento a casa