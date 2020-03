Coronavirus: Crimi, ‘3,6 mld? Qualsiasi cifra serva deve essere garantita’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – 3,6 miliardi per il dl che il governo intende varare per contrastare gli effetti Coronavirus sforando il rapporto deficit-Pil? “Noi riteniamo non debba esserci una quantificazione su quanto si può ma sul quanto si deve. Qualunque sia la cifra necessaria, deve essere prese ogni iniziativa, in Italia e in Europa” per garantirla e “aiutare il nostro paese. Qualsiasi cifra servirà, dobbiamo metterla in campo”. Lo dice il capo politico del M5S e viceministro dell’Interno, Vito Crimi, ai microfoni di ‘Zapping’, su Radio 1.