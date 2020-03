Coronavirus, Cuba chiude le frontiere

L’Avana, 21 mar. (Adnkronos/dpa) – Il governo cubano ha chiuso le frontiere come misura di protezione dall’. L’uscita dal Paese sarà consentita solamente ai turisti stranieri, mentre solamente i cittadini cubani e gli stranieri residenti nel Paese potranno farvi ingresso. Le misure, ha annunciato il primo ministro Manuela Marrero, saranno effettive da martedì e rimarranno in vigore per 30 giorni. Inoltre, verranno limitate le attività pubbliche e implementate le misure di distanziamento sociale per le attività commerciali. Le scuole rimarranno aperte.

Sull’isola, ha riferito Marrero, si trovano attualmente 60mila turisti. A Cuba sono finora stati registrati 21 casi di contagio, tutti importati secondo le autorità sanitarie locali. .