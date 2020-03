Coronavirus, Cuba: turista italiano ringrazia i medici

Un turista italiano di 71 anni, Giancarlo Fusetti, affetto da Coronavirus e ricoverato da giorni a Cuba in un ospedale della citta’ orientale di Holguin, ha voluto svelare la sua identita’ e ringraziare i medici e il sistema sanitario cubani per averlo curato. I media dell’isola caraibica hanno pubblicato ieri una foto dell’italiano che, in camice e con il volto protetto da una mascherina sanitaria, parla con qualcuno attraverso un telefono cellulare.

La foto, si e’ appreso, e’ stata scattata nella stanza del reparto di rianimazione dell’ospedale, e poi diffusa attraverso l’account Facebook di una infermiera, Lourdes Pichs. “Grazie ai dottori cubani e al popolo di Cuba (Gracias a los me’dicos cubanos y al pueblo de Cuba)”, sono le parole da lui pronunciate che appaiono come didascalia della foto che lascia trasparire i sentimenti di soddisfazione del paziente. Infine Fusetti, scrive l’agenzia di stampa Prensa latina, ha voluto anche ringraziare i medici e il personale infermieristico del contingente Henry Reeve che giorni fa sono partiti per prestare la loro opera a Crema.