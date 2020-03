Coronavirus, cura con il plasma dei pazienti guariti: “1.000 malati hanno risposto positivamente in 24-48 ore”

Si lavora per una cura efficace contro il coronavirus, e l’utilizzo del plasma dei pazienti guariti sembra dare risultati positivi. “Dopo un’iniziale sperimentazione su dieci pazienti, abbiamo trattato oltre mille malati con risultati soddisfacenti in soggetti con forme gravi di infezione e a fronte di effetti collaterali legati all’infusione trascurabili”. Così in un’intervista al ‘Corriere della Sera‘ il dottor Lu Ming, di Wuhan, a capo di una delegazione di medici cinesi che sta dando supporto al Policlinico San Matteo di Pavia nella cura del coronavirus attraverso il plasma dei pazienti guariti.

“Si vedono dei risultati positivi a distanza di 24-48 ore” sottolinea. Quanto alla situazione trovata in Italia, afferma: “Riteniamo positivi i provvedimenti di restrizione della circolazione degli individui messi in atto su tutto il territorio nazionale. Però ci sono aspetti da migliorare. E di molto. Nei sette giorni di permanenza in Italia abbiamo constatato che ancora molti, troppi individui circolano per le strade delle vostre città e sui mezzi pubblici”.