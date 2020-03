Coronavirus: un farmaco per l’artrite viene usato per i casi gravi

Un farmaco antinfiammatorio contro l’artrite reumatoide è stato inserito dalla National Health Commission cinese nelle linee guida per il trattamento dei casi di gravi di coronavirus. Per valutarne l’efficacia e la sicurezza è partito anche uno studio clinico su 188 persone.

In alcuni pazienti la Covid-19 provoca una sindrome da rilascio di citochine, una reazione eccessiva del sistema immunitario che è considerata un fattore importante nello sviluppo dell’insufficienza di organi grave e la morte.

Il biologico tocilizumab (Actemra), sviluppato da Roche, inibisce i livelli elevati di proteina Interleuchina 6 (IL-6) e potrebbe fermare tale ‘tempesta di citochine’. La multinazionale svizzera rende noto che al momento non sono stati pubblicati studi clinici relativi all’utilizzo del farmaco contro le infezioni da Covid-19.

Ha l’obiettivo di colmare questo vuoto un trial clinico da poco partito in Cina per valutare efficacia e sicurezza del tocilizumab, in pazienti con complicanze gravi causate da Covid-19. Per lo studio multicentrico randomizzato, come si legge sul Chinese Clinical Trial Registry, i ricercatori della University of science and technology of China (Anhui Provincial Hospital), hanno incluso 188 pazienti tra 18 e 85 anni, con alti livelli di Interleuchina 6 e danni al livello polmonare: 94 riceveranno il farmaco e gli altri 94 del gruppo di controllo, riceveranno altre terapie.